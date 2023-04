PSG, Galtier ai titoli di coda: i senatori scontenti (Di giovedì 6 aprile 2023) Segnato il destino di Galtier sulla panchina del PSG: i senatori molto scontenti del tecnico e del suo rapporto protettivo nei confronti di Messi e Neymar Christophe Galtier lascerà il PSG. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’addio del tecnico francese è ormai certo, al massimo per il fine stagione. A decidere sono stati i senatori della squadra, molto scontenti del tecnico francese. Tra le cose per cui lo accusano e di aver protetto troppo Neymar e Messi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 aprile 2023) Segnato il destino disulla panchina del PSG: imoltodel tecnico e del suo rapporto protettivo nei confronti di Messi e Neymar Christophelascerà il PSG. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’addio del tecnico francese è ormai certo, al massimo per il fine stagione. A decidere sono stati idella squadra, moltodel tecnico francese. Tra le cose per cui lo accusano e di aver protetto troppo Neymar e Messi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

