Psg | Dugarry duro contro Mbappé | “Zero classe | pensi a giocare a calcio”

(Di giovedì 6 aprile 2023) Christophe, ex attaccante, ha parlato a RMC Sport del caso, che ha attaccato il Psg per aver pubblicato un video promozionale non concordato: “Va bene che il club doveva avvertirlo, ma basta con questa suscettibilità. Poteva risparmiarsi questo messaggio social e risolvere la questione internamente, magari chiamando il responsabile della comunicazione. Ha dimostrato, non è questo il modo di fare“.ha poi rincarato la dose: “Questi ragazzi hanno un ego smisurato. Percepiscono stipendi folli e perdono una gara dopo l’altra, si è trattato di una sceneggiata inutile per uno sponsor. Deve pensare solo ainvece di occuparsi di tutto il resto“. SportFace.

