Proteste in Francia per Riforma pensioni | la sede di Black Rock presa d' assalto dai manifestanti

(Di giovedì 6 aprile 2023) (Agenzia Vista), 06 aprile 2023 "Anche se Macron non vuole, siamo qui, per la dignita' dei lavoratori e per un mondo migliore". Cantano così in coro ifrancesi, che hanno preso d'ladi, , la più grande società di investimenti al mondo, nell'undicesimo giorno di mobilitazione contro ladelleapprovata da Macron senza il passaggio parlamentare. Ufcm-Cgt Paris Sud-Est Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Francia, la diretta – A Parigi studenti in piazza coi lavoratori: “Macron difende i ricchi”. Tensioni con la polizi… - JattaVetta : RT @MonicaBergamas9: 2 video dlla Francia per documentare la 'seconda fase' delle proteste contro la riforma pensionistica di Macron.Nel 1… - Jack_8000 : RT @25O319: La Francia continua a bruciare contro la riforma delle pensioni,le proteste pacifiche o violente continuano in tutto il paese.… - ILMARCHESE__ : RT @LBasemi: La Francia continua a bruciare contro la riforma delle pensioni,le proteste pacifiche o violente continuano in tutto il paese… - Cosi49Cosimo : RT @MikLen70: Parigi, Lione, Brest, Nizza e tante altre al 11esimo giorno di manifestazioni e proteste! Vere e decise! #Landini, #sindacat… -

Sono 400.000 i manifestanti scesi oggi in piazza a Parigi nel quadro della undicesima giornata di scioperi enazionali contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, secondo quanto annunciato dal sindacato Cgt. Il dato è in calo rispetto alla manifestazione del 28 marzo, quando la stessa Cgt ...La giornata disi tiene all'indomani dell'incontro tra sindacati e governo che si è concluso con un nulla di fatto. Il 14 aprile il Consiglio costituzionale si esprimerà sul testo. I saggi ...Latorna in piazza contro la riforma delle pensioni: non è stato trovato nessun accordo Non accennano a fermarsi leincontro la riforma delle pensioni . Oggi una nuova, l'undicesima, dopo il primo tentativo di dialogo tra il governo francese e i sindacati che ha portato a un nulla di fatto. L'...

"Anche se Macron non vuole, siamo qui, per la dignita' dei lavoratori e per un mondo migliore". Cantano così in coro i manifestanti francesi, che hanno preso d'assalto la sede di Black Rock, , la più ...Francia, decine di migliaia in piazza contro riforma pensioni (Adnkronos) - Nuova giornata di mobilitazione in Francia, dove decine di migliaia di persone sono scese in piazza per l'undicesima ...