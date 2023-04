Proteggere le pietre

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 6 aprile 2023) «Senza pavé, non c’è la corsa»: Lo slogan dell’associazione “Les Amis de Paris Roubaix” è tanto semplice quanto efficace. «La nostra associazione è stata creata nel 1977 perché a quell’epoca la Parigi Roubaix era in grande pericolo. I tratti in pavé sparivano per far posto all’asfalto anno dopo anno. Era necessario lanciare l’allarme alle autorità pubbliche». Me lo dice François Doulcier, presidente dell’associazione. ?? pic.twitter.com/uAw5oZalNr — Les Amis de Paris-Roubaix (@A ParisRoubaix) March 1, 2023 Nella metà degli anni ‘60 la modernità raggiunge il Nord della Francia e con sé si porta asfalto, cemento e urbanizzazione. Le strade, originariamente in pavé, scompaiono e la corsa sembra via via diventare qualcosa di diverso. Nel 1968 Jacques Goddet, all’epoca direttore de L’Équipe e delle corse ciclistiche collegate (Tour de France, Paris-Tours, Paris-Bruxelles e ...