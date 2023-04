Prosegue l’esame del ddl concorrenza ma slitta ancora il via libera (Di giovedì 6 aprile 2023) Arriva il disco verde dal Cdm al decreto siccità e allo schema di decreto legislativo per completare la rete Transeuropea dei trasporti. Via libera anche al decreto con le assunzioni per la Pa, per rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione. Va avanti l’esame del ddl concorrenza ma slitta ancora il via libera da parte del Consiglio dei ministri. “Come preannunciato, interveniamo a contenimento dei danni connessi al fenomeno dell’emergenza idrica, con azioni operative e di sburocratizzazione di breve, medio e lungo periodo, e lo stanziamento di risorse”. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava dopo il via libera del cdm al decreto siccità. Il decreto siccità approvato dal consiglio dei ministri “è un segnale ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 aprile 2023) Arriva il disco verde dal Cdm al decreto siccità e allo schema di decreto legislativo per completare la rete Transeuropea dei trasporti. Viaanche al decreto con le assunzioni per la Pa, per rafforzare la capacità amministrativa della pubblica amministrazione. Va avantidel ddlmail viada parte del Consiglio dei ministri. “Come preannunciato, interveniamo a contenimento dei danni connessi al fenomeno dell’emergenza idrica, con azioni operative e di sburocratizzazione di breve, medio e lungo periodo, e lo stanziamento di risorse”. Lo dichiara il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava dopo il viadel cdm al decreto siccità. Il decreto siccità approvato dal consiglio dei ministri “è un segnale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... COOPapERino21 : DL n.11/2023: in Commissione Finanze @SenatoStampa prosegue l'esame, avviato martedì 4 aprile con la relazione del… - Montecitorio : Seduta ripresa. In Aula prosegue l'esame della proposta di legge di modifica dell'articolo 33 della Costituzione in… - VicentePugliaAr : RT @Montecitorio: Seduta aperta. In Aula prosegue l'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in materia… - Montecitorio : Seduta aperta. In Aula prosegue l'esame del disegno di legge di conversione del decreto recante misure urgenti in m… - ESComunicazione : @SenatoStampa ??ddl di conversione del dl attuazione #PNRR: previsto domani in Aula ma si attende la conclusione de… -