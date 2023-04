«Pronto? Sono Silvio Berlusconi…» | la sorpresa durante il Cdm La telefonata a Salvini dopo l’sms | «È la più bella che potessi ricevere»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Due foto dal set per scatenare la curiosità e l'entusiasmo dei fan. Lady Gaga è la nuova Harley Quinn, trucco sbava… - berlusconi : Ringrazio tutti coloro che in questi giorni hanno voluto dedicarmi un pensiero di vicinanza e affetto. Sono già t… - fattoquotidiano : Appalti, Busia a La7: “Non mi voglio dimettere, le considerazioni dell’Anac nell’interesse generale. Sono pronto a… - kindermaxxi : Sono SICURISSIMO di aver appena visto una puntata dei Pokémon in cui Ash dice a Squirtle: “Squirtle, pronto?” e Squ… - paolo_gibilisco : I pronto soccorso sono collassati “per molte ragioni”. Sarà stata una congiunzione astrale. (Devo cambiare profilo… -

Poi, certo, sui social cianche le belve, chi si augura la morte del leader di Forza Italia, chi si dicea brindare . Un orrore, totale, con il quale però abbiamo tristemente imparato a ...Tuttoper l'Eurovision Song Contest 2023. L'evento più atteso dell'anno si svolgerà in ... Per quanto riguarda i cantanti, le regole importantisolo due: non devono avere meno di 16 anni e, ...L'assetto dovrebbe ormai essere, la segretaria Elly Schlein continua a lavorarci in queste ... Da valutare anche se l'area degli "ulivisti", i sostenitori di Bonaccini che sismarcati dalle ...

Sospesi nel vuoto a difesa della rupe — Regione Emilia-Romagna Regione Emilia Romagna

Kim Min-jae potrebbe lasciare Napoli dopo una sola stagione. Secondo il Daily Mail Manchester United, Liverpool e Tottenham sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria per assicurarsi l'ex ...Anche in questo caso le tempistiche stringenti dei lavori sono dettate da obiettivi che Palazzo Tursi si è posto per sfruttare appieno la possibilità di mettere in vetrina l’attivismo di Genova sul ...