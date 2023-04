Promo Kena Mobile: minuti illimitati e 130 giga a 6,99 euro (Di giovedì 6 aprile 2023) ... Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome ... Leggi su punto-informatico (Di giovedì 6 aprile 2023) ... Engan, Feder, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NT, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona, Telmekom, Tiscali, Welcome ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntotweet : Promo Kena: per te in regalo 60 giga in più di traffico - infoitscienza : Promo Kena 6,99 130GB STAR: per te in regalo 60 giga in più - lapaginasconti : ?? Solo fino al 4 aprile, Kena Mobile regala a chi è già cliente o sottoscrive i piani mobile da 6,99€ e 7,99€ 60GB… - infoitscienza : Kena attiva nuovamente la promo che offre 50 GB al mese con Ricarica Automatica -