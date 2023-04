Programmi TV di stasera | giovedì 6 aprile 2023 Su Canale 5 il film ‘La mia banda suona il pop’

(Di giovedì 6 aprile 2023) La miail pop Rai1, ore 21.30: Un Passo dal Cielo – 1^Tv Serie Tv. 7×03 – Altezze Diverse (Parte Uno): La morte di una motociclista getta una nuova luce sull’indagine di Manuela. Carolina scopre che lavorerà con Hans, affascinante amico di infanzia. Vincenzo è sempre più insofferente. 7×04 – Altezze Diverse (Parte Due): Il comportamento di Vincenzo insospettisce Carolina scatenando una escalation di equivoci. Manuela scopre un segreto legato a Paron e si allea con Nathan per fermarlo. Rai2, ore 21.20: 1917 – 1^Tvdel 2019 di Sam Mendes, con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong. Prodotto in Usa. Trama: Nel pieno della Prima Guerra Mondiale, i caporali britannici William Schofield e Tom Blake, amici da una vita, ricevono l’ordine di attraversare il territorio nemico, individuare e raggiungere il ...

Programmi TV stasera mercoledì 5 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata Italia News

