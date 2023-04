Progetto Polis | Sant’Agata de’Goti selezionata da Poste italiane

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_ciumachella : @alfredoferrante ??depauperare la PA di risorse umane ed economiche ??Far sì che i cittadini si lamentino ?? Estern… - TelemiaLaTv : La continuità dei servizi sarà garantita da una postazione mobile in Piazza Resistenza REGGIO CALABRIA, 5 aprile 2… - Mainograz : RT @Secondowelfare: ???? ?????????????? ???? ?????????????????????????? ???? ???????????????? ?????????????????? Il progetto di @LaStatale e Polis-@RegLombardia propone 10 video-lez… - Secondowelfare : RT @Secondowelfare: ???? ?????????????? ???? ?????????????????????????? ???? ???????????????? ?????????????????? Il progetto di @LaStatale e Polis-@RegLombardia propone 10 video-lez… - LaStatale : RT @Secondowelfare: ???? ?????????????? ???? ?????????????????????????? ???? ???????????????? ?????????????????? Il progetto di @LaStatale e Polis-@RegLombardia propone 10 video-lez… -

Ufficio postale di San Luca, al via i lavori del progetto "Polis" ReggioToday

Dal 17 aprile al 22 luglio 2023 sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Luca dalla prossima settimana sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza ...