Prime Video: Gli Anelli del Potere è stato completato solo dal 37% degli spettatori (Di giovedì 6 aprile 2023) Alcune voci interne agli Amazon Studios hanno espresso una serie di malumori in merito alle scelte effettuate dalla casa di produzione, linfa vitale per Prime Video: "non è chiara la loro filosofia narrativa".... Leggi su dday (Di giovedì 6 aprile 2023) Alcune voci interne agli Amazon Studios hanno espresso una serie di malumori in merito alle scelte effettuate dalla casa di produzione, linfa vitale per: "non è chiara la loro filosofia narrativa"....

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Raiofficialnews : '#Stramorgan mette al centro conoscenza, competenza e dote di affabulazione di Morgan, un narratore che sa quello c… - SeriesUpdateFR : Le film House of Gucci sera disponible le 24 avril sur Prime Video. - Tg3web : 58 richiedenti asilo siriani sono arrivati oggi all'aeroporto di Fiumicino dal Libano. Sono le prime persone a ragg… - MarcoMoriniTW : RT @01Distribution: L’equilibrio di una famiglia come tante viene scosso dall’arrivo di Marco nella vita della figlia quindicenne, Mia. Com… - LucaDiMarc : RT @ju29veroXX: Ecco il rigore negato per fallo su #Milik Quindi oltre all'espulsione di Lukaku, ci manca anche un rigore. Avete visto mov… -