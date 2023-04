Prima notte tranquilla per Berlusconi. Nota FI: "Ha telefonato ai dirigenti del partito" (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI - Prima notte in terapia intensiva per Silvio Berlusconi, l'ex premier e leader azzurro, 86 anni, ricoverato (di nuovo dopo la settimana scorsa), da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. A quanto l'AGI, per ora non è previsto alcun bollettino medico sullo stato di salute dell'ex premier. "Berlusconi questa mattina ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché 'il Paese ha bisogno di noi!'.Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più ... Leggi su agi (Di giovedì 6 aprile 2023) AGI -in terapia intensiva per Silvio, l'ex premier e leader azzurro, 86 anni, ricoverato (di nuovo dopo la settimana scorsa), da ieri all'ospedale San Raffaele di Milano. A quanto l'AGI, per ora non è previsto alcun bollettino medico sullo stato di salute dell'ex premier. "questa mattina haal coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri e ha sentito gli altrie vertici del. Ha rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in parlamento, al governo e in Forza Italia perché 'il Paese ha bisogno di noi!'.Tutti gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più ...

