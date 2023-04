Presidente Taiwan negli Usa | Per avere la pace dobbiamo essere forti | Pechino promette una risposta risoluta

(Di giovedì 6 aprile 2023) Portaerei cinese Shandong in esercitazioni intorno aPer Washington solo una visita privata, un banale transito di ritorno da una missione in Guatemala e Belize, per la Cina una provocazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, è arrivata a Los Angeles dove è stata ricevuta dallo Speaker della Camera am… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La Cina promette una risposta 'risoluta' all'incontro negli Usa tra la presidente taiwanese Tsai lo speaker della Camera… - radio3mondo : La Cina ha lanciato esercitazioni militari in risposta al tanto atteso incontro tra la presidente di Taiwan Tsai In… - radio3mondo : Buongiorno da @CostanzaSpocci, apriamo la nostra #rassegnastampa di oggi #6aprile da una visita storica: il preside… - GHERARDIMAURO1 : RT @Radio1Rai: ??Sale la tensione tra Pechino e Washington dopo che la presidente taiwanese Tsai Ing-Wen ha incontrato a Los Angeles il pres… -

La Cina promette una risposta "risoluta" all'incontro a Los Angeles tra ladi, Tsai Ing - wen, e la terza carica dell'amministrazione Usa, lo speaker Kevin McCarthy. Lo riporta l'agenzia Xinhua. "In risposta agli atti di collusione gravemente sbagliati tra ...Il ministero della Difesa diha riferito in una nota di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno all'isola nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui laTsai Ing - wen ha incontrato a Los ...La portaerei cinese Shandong ha iniziato la sua prima esercitazione nel Pacifico occidentale dopo aver oltrepassatoe la prima catena di isole, a conferma che l'unità 'è completamente pronta ...

Presidente Taiwan: 'Per avere la pace dobbiamo essere forti' - Mondo Agenzia ANSA

Il ministero della Difesa di Taiwan, in una nota, ha comunicato il rilevamento di un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno all'isola nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui la presidente ...Il ministero della Difesa di Taiwan ha riferito in una nota di aver rilevato un jet e tre navi militari cinesi nelle acque intorno all'isola nelle ultime 24 ore, nel giorno in cui la presidente Tsai I ...