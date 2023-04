Preservare la cultura italoamericana | la zampogna Ne parlano John Sciorra e l’etnomusicologo David Marker

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 aprile 2023) Lunedì 10 aprile, alle ore 11, Joseph, direttore dei programmi accademici eli presso ilD. Calandra Italian American Institute, eparleranno della(cornamusa) dell'immigrato italiano Rocco Costello e dei loro sforzi per far donare lo strumento alla New York Historical Society, dove è attualmente in mostra. Costello, noto come il più importante suonatore di cornamusa italiano di New York, portò con sé lo strumento negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Si è esibito in concerti e festival a New York, nonché in diverse registrazioni commerciali. E' possibile seguire online l'evento qui.