Prendi una mela, falla diventare una scarpa (Di giovedì 6 aprile 2023) Prendi bucce di mela, raspi e bucce di uva, foglie di ananas, uno stilista sud-coreano, Dong Seon Lee, e una product manager italiana, Giuliana Borzillo. Miscela con cura e avrai… delle sneakers! Nasce proprio dal riutilizzo delle sneakers il progetto di calzature cruelty free che mette ai piedi dei consumatori più attenti gli scarti di cibo, che vengono lavorati per diventare comode scarpe da passeggio. Dopo anni di formazione ed esperienza nel mondo delle calzature, consapevoli delle problematiche ambientali che affliggono il settore, Dong Seon e Giuliana percorrono una strada di cambiamento positivo nel mondo della moda progettando una start-up che affronta lo spreco di risorse, punto dolente estremamente comune. La formula è: unire la tecnologia dell'innovazione circolare alle storiche manifatture locali, per dare vita a un design ...

