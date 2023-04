L'uomo è arrivato in ospedale in condizioni disperate, ai medici ha raccontato di essere stato aggredito dal parente. Le indagini sono state condotte dai ...La polizia di Messina ha arrestato un trentatreenne per tentato omicidio e tentata estorsione ai danni dello zio, un cinquantenne portato al pronto soccorso con gravissime ferite, tanto da essere ...le vetrine del centro, denunciato 28enne romeno. Ha frantumato tre vetrine nell'arco di una nottata il giovane fermato dalla Volante e accusato di danneggiamento. E le avrebbe ...

Prende a martellate l'ex fidanzata e la cognata, poi si suicida Today.it