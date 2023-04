Premier, dal Governo UK pressioni per favorire l’affare PIF-Newcastle (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci sarebbero state forti pressione del Governo inglese, all’epoca guidato dal Premier Boris Johnson, dietro la trattativa per il passaggio di proprietà del Newcastle a una cordata guidata dal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riporta il sito di sport The Athletic, ci sarebbero numerose mail che partono da esponenti di Whitehall verso L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Ci sarebbero state forti pressione delinglese, all’epoca guidato dalBoris Johnson, dietro la trattativa per il passaggio di proprietà dela una cordata guidata dal Public Investment Fund (PIF) dell’Arabia Saudita. Secondo quanto riporta il sito di sport The Athletic, ci sarebbero numerose mail che partono da esponenti di Whitehall verso L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventvsNews : RT @CalcioFinanza: Premier League, delle mail rivelano pressioni dal Governo inglese per favorire la cessione del #Newcastle a PIF https://… - CalcioFinanza : Premier League, delle mail rivelano pressioni dal Governo inglese per favorire la cessione del #Newcastle a PIF… - veratto_A : RT @RobbyDreamer: NOVITÀ - Il premier malese propone un 'Fondo monetario asiatico' per ridurre la dipendenza dal dollaro USA e afferma che… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? L'istituzione di una Cabina di regia interministeriale, presieduta dal premier o dal ministro delle Infrastrutture, e la no… - Radio1Rai : ??#Siccità Nella bozza del dl sulla crisi idrica prevista una Cabina di regia interministeriale, presieduta dal prem… -