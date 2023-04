Preghiere e rosario in classe, sospesa maestra in Sardegna (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022 ha proposto alla classe di realizzare un piccolo rosario a forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 6 aprile 2023) L'ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022 ha proposto alladi realizzare un piccoloa forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una ...

ANSA_Legalita : Preghiere e rosario in classe, sospesa maestra in Sardegna. Pronto il ricorso. 'Sono rimasta scioccata' |#ANSA - ANSA_Legalita : Preghiere e rosario in classe, sospesa maestra in Sardegna. Pronto il ricorso. 'Sono rimasta scioccata' |#ANSA -

Preghiere e rosario in classe, sospesa maestra in Sardegna

L'ultimo giorno di scuola prima delle festività natalizie del 2022 ha proposto alla classe di realizzare un piccolo rosario a forma di braccialetto durante la sostituzione di un suo collega in una terza elementare. Poi ha recitato insieme ai piccoli un'Ave Maria e il Padre Nostro. Per questo gesto una maestra di 58 anni, Marisa, è stata sospesa dal posto di lavoro per 20 giorni a San Vero Milis, nell'Oristanese.