Preghiere con l'altoparlante anche di notte: bufera sul centro islamico (Di giovedì 6 aprile 2023) I residenti contro la comunità musulmana. Nel mirino le Preghiere diffuse con l'altoparlante nelle ore notturne. La Lega: "anche gli islamici devono rispettare la quiete pubblica" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 6 aprile 2023) I residenti contro la comunità musulmana. Nel mirino lediffuse con l'nelle ore notturne. La Lega: "gli islamici devono rispettare la quiete pubblica"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoMerli11 : RT @RicoAlessandro: Oggi tutte le preghiere per #Berlusconi (mi auguro, soprattutto quelle degli aquilani). Con la testa, però, guardiamo a… - LorenzoRaimon13 : RT @RicoAlessandro: Oggi tutte le preghiere per #Berlusconi (mi auguro, soprattutto quelle degli aquilani). Con la testa, però, guardiamo a… - Laradinuovo : RT @RicoAlessandro: Oggi tutte le preghiere per #Berlusconi (mi auguro, soprattutto quelle degli aquilani). Con la testa, però, guardiamo a… - marco07808096 : RT @RicoAlessandro: Oggi tutte le preghiere per #Berlusconi (mi auguro, soprattutto quelle degli aquilani). Con la testa, però, guardiamo a… - 73rv : RT @RicoAlessandro: Oggi tutte le preghiere per #Berlusconi (mi auguro, soprattutto quelle degli aquilani). Con la testa, però, guardiamo a… -