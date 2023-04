(Di giovedì 6 aprile 2023) Un operaio di circa 60 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un'azienda che produce macchinari per l'edilizia a Senago (Milano), nella mattinata di giovedì 6 aprile. Tutto è accaduto poco dopo le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoSuMilano : Precipita nel vuoto mentre sta lavorando a 14 metri... - discoradioIT : Precipita nel vuoto mentre sta lavorando a 14 metri di altezza: gravissimo a #Senago - Dimsuonosoft : Precipita nel vuoto mentre sta lavorando a 14 metri di altezza: gravissimo a #Senago - giober50 : RT @E22171315: Si riflette nel sorpasso ciò che rimbalza in modo magnetico Sopra refusi di racconti diluiti nella pittura d'una fortuna cos… - mad737 : RT @E22171315: Si riflette nel sorpasso ciò che rimbalza in modo magnetico Sopra refusi di racconti diluiti nella pittura d'una fortuna cos… -

video, girato da un telespettatore, si vede il momento in cui il velivolo tocca i cavi e. Il cestello è stato poi avvolto dalle fiamme. Nell'incidente tre persone sono rimaste ferite, ...... poi volutamente, vi, per diventare cruda concretezza, perdita, tormento, ansia di un ... Appare notevole il suo contributorestituire dignità, voce, spessore, coraggio ad un mondo che ......siaccanto al leader di Forza Italia, 86 anni, a cominciare dalla figlia Marina e dal fratello Paolo, la moglie Marta Fascina è arrivata con lui. Ecco tutti gli altri figli in visita, e...

Brindisi, ascensore precipita nel vuoto per 6 metri: ferite due persone Il Fatto Quotidiano

(ANSA) - MILANO, 06 APR - Un operaio di 70 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato da un'altezza di 14 metri mentre lavorava su un tetto a Senago (Milano) all'interno della ditta ...E' successo intorno alle 10. La vittima un operaio di 65 anni che è precipitato dal tetto di un capannone della Cifa, azienda di via De Gasperi, che produce macchinari per l'edilizia. Secondo le prime ...