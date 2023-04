Precedenti Salernitana-Inter: l’ultima volta a Salerno fu roboante! (Di giovedì 6 aprile 2023) Salernitana-Inter si giocherà domani alle ore 17.00 e sono due i Precedenti in Campania in tutte le competizioni. L’ultimo nella precedente stagione, l’altro più lontano I Precedenti – Quello di domani sarà il Salernitana-Inter numero tre in trasferta. Il primo assoluto l’11 aprile 1999 con sconfitta nerazzurra per 2-0 con le reti di David Di Michele e Marco Giampaolo. L’ultimo, invece, quello della passata stagione: roboante vittoria dell’Inter 0-5 con gol di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini (rivedi highlights). Nella sfida d’andata al Meazza, i nerazzurri vinsero 2-0 il 16 ottobre grazie ai gol di Lautaro Martinez e Barella (rivedi highlights). Nel complesso, quella di domani all’Arechi sarà l’incontro numero otto in campionato fra ... Leggi su inter-news (Di giovedì 6 aprile 2023)si giocherà domani alle ore 17.00 e sono due iin Campania in tutte le competizioni. L’ultimo nella precedente stagione, l’altro più lontano I– Quello di domani sarà ilnumero tre in trasferta. Il primo assoluto l’11 aprile 1999 con sconfitta nerazzurra per 2-0 con le reti di David Di Michele e Marco Giampaolo. L’ultimo, invece, quello della passata stagione: roboante vittoria dell’0-5 con gol di Perisic, Dumfries, Sanchez, Lautaro Martinez e Gagliardini (rivedi highlights). Nella sfida d’andata al Meazza, i nerazzurri vinsero 2-0 il 16 ottobre grazie ai gol di Lautaro Martinez e Barella (rivedi highlights). Nel complesso, quella di domani all’Arechi sarà l’incontro numero otto in campionato fra ...

