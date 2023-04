Pranzi e vino in cambio di ‘favori’ | ristoratore di Santa Marinella a rischio processo

(Di giovedì 6 aprile 2023) L’ipotesi di reato è pesante: corruzione. E a finire nel mirino della Procura di Civitavecchia è undi, F.Q., accusato di ‘pagare’ soffiate sulle attività antiabusivismo del Comune dicon pietanze prelibate, spumante e champagne. Una indagine chiusa per il magistrato inquirente che si prepara a chiedere il rinvio a giudizio dell’indagato e non solo. Ilavrebbe pagato con botti die pranzetti lucullianiSecondo le risultanze investigative ilavrebbe pagato con botti die pranzetti luculliani informazioni, da parte di dipendenti e consiglieri comunali, su eventuali attività antiabusivismo del Comune nei confronti del suo locale, ma ...

