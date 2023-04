Pozzuoli | sconto in fattura o cessione del credito per la ristrutturazione degli edifici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pozzuolinews24 : Un accordo storico - CRALTLC : MORGAN SCHOOL -Pozzuoli- Sconto riservato ai soci del Cral TLC Comprensorio Olivetti che presenteranno tessera asso… -

Accordo tra Bacoli e Pozzuoli, sconto del 20% per visitare la Cattedrale del Rione Terra e la Casina Vanvitelliana Pozzuoli News 24

le zone colpite dal bradisismo avranno ancora la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito per la ristrutturazione degli edifici. L’ordine del giorno, che ha ottenuto il ...POZZUOLI – Grazie a un ordine del giorno presentato del deputato ... le zone colpite dal bradisismo avranno ancora la possibilità di ottenere lo sconto in fattura o la cessione del credito per la ...