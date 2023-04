Pozzuoli | rubata corrente per circa 152mila euro | arrestato

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 6 aprile 2023) il proprietario di un ristorante. Si tratta di un 29enne già noto alle forze dell’ordine, 29enne finisce nei guai. I Carabinieri della stazione di Licola hannoper furto di energia elettrica un 29enne di Giugliano già noto alle forze dell’ordine. I militari hanno controllato, insieme a personale specializzato dell’Enel, il ristorante a via Trepiccioni adi cui il 29enne è proprietario. Dagli accertamenti è stato accertato il furto di energia per una danno complessivo stimato di. Constatato un allaccio abusivo direttamente alla rete pubblica. L’è in attesa di giudizio. Se ti va lascia un like alla nostra pagina Facebook e Seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! ...