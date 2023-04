Potere di acquisto cala anche se aumenta reddito. Che succede? (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel suo ultimo focus sull’andamento dell’inflazione l’Istat rileva come contestualmente a un aumento, lieve, del reddito delle famiglie italiane si possa rilevare un vero e proprio crollo del Potere d’acquisto delle stesse. Cosa sta succedendo? Uno sguardo ai dati più significativi sul tema. Dl Pnrr: corsa per sbloccare risorse. Tappe dell’iter di approvazione Nel suo ultimo focus sull’andamento dell’inflazione l’Istat ha registrato una lieve crescita del reddito disponibile delle famiglie italiane: aumento sì anche se lieve, guardando bene, pari allo 0,8%, rispetto allo scorso trimestre. Il dato si muove in parallelo a quello sui prezzi al consumo che risulta in crescita, in forte crescita se raffrontato sempre allo scorso trimestre. Il reddito ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 6 aprile 2023) Nel suo ultimo focus sull’andamento dell’inflazione l’Istat rileva come contestualmente a un aumento, lieve, deldelle famiglie italiane si possa rilevare un vero e proprio crollo deld’delle stesse. Cosa stando? Uno sguardo ai dati più significativi sul tema. Dl Pnrr: corsa per sbloccare risorse. Tappe dell’iter di approvazione Nel suo ultimo focus sull’andamento dell’inflazione l’Istat ha registrato una lieve crescita deldisponibile delle famiglie italiane: aumento sìse lieve, guardando bene, pari allo 0,8%, rispetto allo scorso trimestre. Il dato si muove in parallelo a quello sui prezzi al consumo che risulta in crescita, in forte crescita se raffrontato sempre allo scorso trimestre. Il...

