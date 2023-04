Poste Italiane ti dice precisamente quando potrai andare in pensione: nuovo servizio cambia tutto (Di giovedì 6 aprile 2023) Poste Italiane crea un servizio per chiarire la data di pensionamento agli italiani in modo personalizzato: approfitta ora. Il sistema pensionistico italiano è un caos perché ogni nuovo governo impone i suoi cambiamenti. Gli ultimi governi hanno rimaneggiato le date e i requisiti per accedere alla pensione e chi spera di lasciare il lavoro è frastornato. Anche rivolgendosi al CAF, fare i conti dei contributi e degli anni che mancano è complesso. pensione, un nuovo servizio utile di Poste Italiane / I Love TradingSul sito ufficiale di Poste Italiane è stato appena pubblicato un aiuto concreto per chi voglia capire quando può ritirarsi dal proprio ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 6 aprile 2023)crea unper chiarire la data di pensionamento agli italiani in modo personalizzato: approfitta ora. Il sistema pensionistico italiano è un caos perché ognigoverno impone i suoimenti. Gli ultimi governi hanno rimaneggiato le date e i requisiti per accedere allae chi spera di lasciare il lavoro è frastornato. Anche rivolgendosi al CAF, fare i conti dei contributi e degli anni che mancano è complesso., unutile di/ I Love TradingSul sito ufficiale diè stato appena pubblicato un aiuto concreto per chi voglia capirepuò ritirarsi dal proprio ...

