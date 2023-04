Possibile novità iOS 17 per il centro di controllo dopo 10 anni (Di giovedì 6 aprile 2023) Non esistono ancora novità date per certe con il prossimo aggiornamento iOS 17, eppure si moltiplicano le voci relative ai cambiamenti software ai quali stanno lavorando gli sviluppatori. Tra le implementazioni “paparazzate” sul forum di MacRumors da un informatore autorevole, ce n’è una relativa al centro di controllo. Quest’ultimo potrebbe subire un vera e propria ristrutturazione dopo 10 anni dalla sua prima introduzione. Inizalmente iOS 17 sembrava destinato ad essere soltanto un aggiornamento minore rispetto ai rilasci precedenti. Nelle ultime settimane, sta prendendo maggiore piede l’ipotesi che proprio il prossimo update Apple sia più corposo. In questa direzione va anche il rifacimento del centro di contollo appunto. Questo è rimasto sostanzialmente lo stesso almeno da iOS ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Non esistono ancoradate per certe con il prossimo aggiornamento iOS 17, eppure si moltiplicano le voci relative ai cambiamenti software ai quali stanno lavorando gli sviluppatori. Tra le implementazioni “paparazzate” sul forum di MacRumors da un informatore autorevole, ce n’è una relativa aldi. Quest’ultimo potrebbe subire un vera e propria ristrutturazione10dalla sua prima introduzione. Inizalmente iOS 17 sembrava destinato ad essere soltanto un aggiornamento minore rispetto ai rilasci precedenti. Nelle ultime settimane, sta prendendo maggiore piede l’ipotesi che proprio il prossimo update Apple sia più corposo. In questa direzione va anche il rifacimento deldi contollo appunto. Questo è rimasto sostanzialmente lo stesso almeno da iOS ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... primo_pesci : RT @martinocervo: Novità in partenza: grazie a chi l'ha resa possibile! - intesasanpaolo : Il programma è dedicato a #startups e #PMI per progetti innovativi in grado di ridurre le emissioni di CO2 ed i con… - infoitsport : Lecce-Napoli, possibile novità: l’idea di Spalletti in vista della Champions con il Milan - CiaobyDany : RT @pokemoncentral: Da Mondadori e Autogrill, a fronte di un acquisto pari a 25 € in prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, sa… - pokemoncentral : Da Mondadori e Autogrill, a fronte di un acquisto pari a 25 € in prodotti del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon… -

NetApp, in scena la Partner Academy 2023 ... nella cornice dell'Hotel Enterprise di Milano ( nei prossimi giorni sarà possibile leggere il ...all' ecosistema dei partner di NetApp sono stati presentati scenari tecnologici innovativi e novità ... Berlusconi, il bollettino: "Soffre di leucemia mielomonocitica cronica". Il Cav. rimane stabile e vigile Una notte senza novità allarmanti - lo si è appreso in mattinata in ambienti vicini al Cav. - ... per garantire al paziente un ambiente il più possibile protetto. I dottori stanno cercando di ridare al ... Apple: ulteriori sforzi per dipendere sempre meno dalla Cina Il fatto che Apple intenda ridurre il più possibile la dipendenza dalla Cina non è assolutamente una novità, se ne discute ormai da qualche tempo a questa parte e le notizie delle ultime ore vanno a confermare e rafforzare lo scenario. L'... ... nella cornice dell'Hotel Enterprise di Milano ( nei prossimi giorni saràleggere il ...all' ecosistema dei partner di NetApp sono stati presentati scenari tecnologici innovativi e...Una notte senzaallarmanti - lo si è appreso in mattinata in ambienti vicini al Cav. - ... per garantire al paziente un ambiente il piùprotetto. I dottori stanno cercando di ridare al ...Il fatto che Apple intenda ridurre il piùla dipendenza dalla Cina non è assolutamente una, se ne discute ormai da qualche tempo a questa parte e le notizie delle ultime ore vanno a confermare e rafforzare lo scenario. L'... Tiziano Ronchi, odissea senza fine. La decisione slitta: venerdì novità sul possibile rimpatrio dal Nepal Corriere