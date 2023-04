Portovesme-Glencore, l’appello a Mattarella dopo il nulla di fatto al ministero: “Immensamente riconoscenti di un suo gesto” (Di giovedì 6 aprile 2023) Il futuro di circa duemila lavoratori sardi affidato all’intervento di Sergio Mattarella. A caldeggiare, o meglio a “invocare umilmente”, l’interessamento del Presidente della Repubblica per una risoluzione positiva della vertenza della Portovesme srl – la fabbrica di piombo e zinco controllata dalla multinazionale svizzera Glencore che opera negli stabilimenti dell’area industriale di Portoscuso e in quella di San Gavino, rispettivamente territori del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano – è Carlo Tomasi. Il sindaco di San Gavino, dopo il nulla di fatto dell’incontro al MiMit sulla questione del caro energia che ha costretto l’azienda a fermare la linea piombo (la produzione di zinco, seppure a regime ridotto, è in corso) e avviare la cassa integrazione, ha scritto una lettera a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Il futuro di circa duemila lavoratori sardi affidato all’intervento di Sergio. A caldeggiare, o meglio a “invocare umilmente”, l’interessamento del Presidente della Repubblica per una risoluzione positiva della vertenza dellasrl – la fabbrica di piombo e zinco controllata dalla multinazionale svizzerache opera negli stabilimenti dell’area industriale di Portoscuso e in quella di San Gavino, rispettivamente territori del Sulcis Iglesiente e del Medio Campidano – è Carlo Tomasi. Il sindaco di San Gavino,ildidell’incontro al MiMit sulla questione del caro energia che ha costretto l’azienda a fermare la linea piombo (la produzione di zinco, seppure a regime ridotto, è in corso) e avviare la cassa integrazione, ha scritto una lettera a ...

