Ponte sullo Stretto, al via i cantieri nel 2024 (Di giovedì 6 aprile 2023) Nei giorni scorsi, infatti, il decreto è stato firmato da presidente della Repubblica Sergio Mattarella e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Con il via libera alla realizzazione del Ponte sullo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : Quando parla del ponte sullo Stretto, Matteo Salvini confonde spesso il Canale di Sicilia, il tratto di mare che se… - matteosalvinimi : In diretta da Roma per presentare alla stampa estera il progetto del Ponte sullo Stretto, che completerà il corrido… - chiaragribaudo : Sul #PNRR siamo al corto circuito. Il #Governo mette a rischio 4,6 mld di euro per gli Asili Nido. L’occupazione de… - Rog_2 : RT @formichenews: Il ministro Salvini ha stoppato le mire cinesi sul Ponte sullo Stretto. Ma, anche in vista della decisione sul rinnovo de… - nino_pitrone : Si ricomincia a sperperare denaro in foto, modellini e maquette! Vedrete che presto ce lo presenterà #BrunoVespa! -