POLIZIA POSTALE : IL TRUCCO DELL'OFFERTA IRRINUNCIABILE (Di giovedì 6 aprile 2023) Le modalità di attacco adottate dai cyber criminali per carpire dati personali e credenziali bancarie si aggiornano continuamente: offerte di prodotti a prezzi scontatissimi, annunci che promuovono la vincita di premi, proposte di buoni regalo in occasione di eventi e ricorrenze. Ultima in ordine di tempo la truffa che, tramite la creazione di false pagine social simili nell'aspetto ai siti ufficiali, propone la vincita di biglietti per l'ingresso a parchi tematici, acquari, zoosafari. Il consiglio della POLIZIA POSTALE : presta attenzione agli annunci troppo vantaggiosi verificando sempre l'attendibilità DELL'OFFERTA che ti viene proposta utilizzando esclusivamente canali verificati. Per informazioni scrivi a: www.commissariatodips.it

