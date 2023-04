Polizia di Stato - Citroën C3: una francese al Viminale (Di giovedì 6 aprile 2023) Con buona pace dei puristi italici e anche degli archivi ministeriali, nei quali non figurano precedenti transalpini la Citroën C3 sarà la prima francese a vestire la livrea della Polizia di Stato. A partire da maggio dopo pochi esemplari distribuiti nelle scorse settimane, per prendere confidenza con l'auto entro l'estate saranno in flotta 190 vetture. Tre cilindri per Questure e Commissariati. La versione scelta è la PureTech S&S Feel, spinta dal tre cilindri turbobenzina di 1.199 cm3 che sviluppa 83 CV, con cambio manuale a 5 rapporti. Le C3, infatti, non saranno impiegate come Volanti ma assegnate alle Questure e ai Commissariati. Alcuni esemplari andranno alle Scuole Allievi Agenti e ai Reparti Volo. Con il tricolore sulle fiancate e senza Airbump. La media francese monta sul tetto il ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 6 aprile 2023) Con buona pace dei puristi italici e anche degli archivi ministeriali, nei quali non figurano precedenti transalpini laC3 sarà la primaa vestire la livrea delladi. A partire da maggio dopo pochi esemplari distribuiti nelle scorse settimane, per prendere confidenza con l'auto entro l'estate saranno in flotta 190 vetture. Tre cilindri per Questure e Commissariati. La versione scelta è la PureTech S&S Feel, spinta dal tre cilindri turbobenzina di 1.199 cm3 che sviluppa 83 CV, con cambio manuale a 5 rapporti. Le C3, infatti, non saranno impiegate come Volanti ma assegnate alle Questure e ai Commissariati. Alcuni esemplari andranno alle Scuole Allievi Agenti e ai Reparti Volo. Con il tricolore sulle fiancate e senza Airbump. La mediamonta sul tetto il ...

