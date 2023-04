Polizia di Londra annuncia che farà pulizia dopo gli scandali

(Di giovedì 6 aprile 2023) Centinaia di agenti stanno per essere licenziati, sospesi o collocati in incarichi limitati nella più grande epurazione interna lanciata dallametropolitana dinegli ultimi 50 anni. Lo ...

Centinaia di agenti stanno per essere licenziati, sospesi o collocati in incarichi limitati nella più grande epurazione interna lanciata dalla polizia metropolitana di Londra negli ultimi 50 anni. Lo ha annunciato alla Bbc Sir Mark Rowley, il comandante di Scotland Yard, dopo gli scandali riguardanti il personale in divisa della forza più

(ANSA) - LONDRA, 06 APR - Centinaia di agenti stanno per essere licenziati, sospesi o collocati in incarichi limitati nella più grande epurazione interna lanciata dalla polizia metropolitana di Londra ...Lui si era dimesso un mese fa da amministratore del Partito Nazionale Scozzese. Lei, poco dopo, da First Minister. Il fermo di oggi getta nuova luce sulle dimissioni ...