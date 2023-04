Pol Espargarò, lettera aperta alla moglie: “Che giorni difficili!” (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è stato un periodo semplice per Pol Espargarò, sfortunato protagonista di un brutto incidente in MotoGP che fortunatamente non si è rivelato essere grave. Lo spagnolo è concentrato sul recupero dopo essere tornato a casa dall’ospedale che lo ha accolto per le cure: circondato dagli affetti più cari, il centauro ha avuto tempo di dedicare una bella lettera alla moglie. Le parole di Pol Espargarò dopo l’incidente: “Sei la donna migliore del mondo” Pol Espargaro (Credits: MotoGP Facebook)“Carlota – ha detto Pol Espargaro nella lettera scritta alla moglie apparsa sul suo profilo ufficiale Instagram – che giorni difficili, forse le settimane più difficili che ho dovuto vivere, ma tu ci sei sempre, senza chiedere, senza condizioni ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 aprile 2023) Non è stato un periodo semplice per Pol, sfortunato protagonista di un brutto incidente in MotoGP che fortunatamente non si è rivelato essere grave. Lo spagnolo è concentrato sul recupero dopo essere tornato a casa dall’ospedale che lo ha accolto per le cure: circondato dagli affetti più cari, il centauro ha avuto tempo di dedicare una bella. Le parole di Poldopo l’incidente: “Sei la donna migliore del mondo” Pol Espargaro (Credits: MotoGP Facebook)“Carlota – ha detto Pol Espargaro nellascrittaapparsa sul suo profilo ufficiale Instagram – chedifficili, forse le settimane più difficili che ho dovuto vivere, ma tu ci sei sempre, senza chiedere, senza condizioni ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... motorboxcom : #MotoGP Enea #Bastianini, le possibilità di rientrare per #Austin passano da un test. Pol #Espargaro non ci sarà, m… - Motorsport_IT : #MotoGP | Pol Espargaro: 'I giorni più difficili che abbia vissuto' - corsedimoto : POL ESPARGARO giorni difficili: l'infortunio di Portimao è stato terribile. Ma il pilota ne sta venendo fuori e ha… - ffioren : RT @BeltramoPaolo: Purtroppo ho visto su instagram che neppure Oliveira potrà correre in Argentina. E così gli infortunati sono addirittura… - zdravkost : RT @zdravkost: #MugelloMonday Dani Pedrosa (Repsol Honda) leading Pol Espargaro (Tech 3) and Andrea Dovizioso (Ducati) at Mugello. #MotoGP… -

Moto GP, Pol Espargaró di nuovo a casa: scritta una lettera alla moglie Belle parole d'amore da parte di Pol: "Al tuo fianco non ci sono feste della donna o un altro giorno per valorizzare la tua figura. Tu sei la donna migliore del mondo , ogni giorno dell'anno, senza ... Enea Bastianini e il rientro ad Austin: dipende tutto da un test Il primo a farsi male seriamente è stato Pol Espargaro nelle prove libere del GP del Portogallo, lo spagnolo ha riportato varie fratture a vertebre e alla mandibola, e dovrà stare lontano dalle piste ... MotoGP Americhe 2023: le classifiche e i risultati del weekend Non ci sarà l'infortunato Pol Espargaro, sostituito dal tedesco Jonas Folger, mentre dovrebbero rientrare Marc Marquez, Joan Mir, Miguel Oliveira ed Enea Bastianini. Il leader del mondiale Marco ... Belle parole d'amore da parte di: "Al tuo fianco non ci sono feste della donna o un altro giorno per valorizzare la tua figura. Tu sei la donna migliore del mondo , ogni giorno dell'anno, senza ...Il primo a farsi male seriamente è statoEspargaro nelle prove libere del GP del Portogallo, lo spagnolo ha riportato varie fratture a vertebre e alla mandibola, e dovrà stare lontano dalle piste ...Non ci sarà l'infortunatoEspargaro, sostituito dal tedesco Jonas Folger, mentre dovrebbero rientrare Marc Marquez, Joan Mir, Miguel Oliveira ed Enea Bastianini. Il leader del mondiale Marco ...