Pokémon Center, aperte le prenotazioni in vista degli Europei 2023! (Di giovedì 6 aprile 2023) Tramite comunicato stampa, The Pokémon Company International ha annunciato di aver aperto le prenotazioni per il Pokémon Center presso i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli The Pokémon Company International ha annunciato oggi che sono aperte le prenotazioni per il punto vendita temporaneo del Pokémon Center presso i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023, che si terranno dal 14 al 16 aprile all’ExCeL London. Per la prima volta i fan potranno visitare in persona un punto vendita temporaneo del Pokémon Center durante i Campionati Internazionali Europei ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 6 aprile 2023) Tramite comunicato stampa, TheCompany International ha annunciato di aver aperto leper ilpresso i Campionati Internazionali2023: scopriamo insieme tutti i dettagli TheCompany International ha annunciato oggi che sonoleper il punto vendita temporaneo delpresso i Campionati Internazionali2023, che si terranno dal 14 al 16 aprile all’ExCeL London. Per la prima volta i fan potranno visitare in persona un punto vendita temporaneo deldurante i Campionati Internazionali...

Pokémon Center: prenotazioni aperte ai Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023 The Pokémon Company International ha annunciato oggi che sono aperte le prenotazioni per il punto vendita temporaneo del Pokémon Center presso i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2023 , che si terranno dal 14 al 16 aprile all' ExCeL London . Per la prima volta i fan potranno visitare in persona un punto ...