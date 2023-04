Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romi_andrio : @LilianaArmato chiese vuote ,quasi ,molte chiuse x mancanza sacerdoti ,messe sono frequentati da poche persone le v… -

Cambia il seminario nella diocesi ambrosiana: al termine della messa crismale l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha annunciato che considerando il numero ridotto di ingressi e per "affinare" la ......204 a 2.631 in 30 anni Scompaiono di anno in anno e in futuro (forse) finiremo per averne ben... A queste soppressioni non deve essere estraneo il calo delleche si sta registrando in ...... nel tempo è arrivata una pioggia di finanziamenti per il turismo , ma ad oggi sono nate... al contrario si dovrebbe puntare a sviluppare ledei singoli paesi e diventare così una città'...

Poche vocazioni, a Milano seminaristi nelle parrocchie - Cronaca Agenzia ANSA

Cambia il seminario nella diocesi ambrosiana: al termine della messa crismale l'arcivescovo di Milano Mario Delpini ha annunciato che considerando il numero ridotto di ingressi e per "affinare" la for ...Si intensifica la polemica sull’allevamento biologico di polli proposto dalla Fileni in Alta Valmarecchia, in Comune di Maiolo. Al momento lo scenario è questo: a) un ampio e agguerrito Comitato di ci ...