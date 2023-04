Pnrr | le storie dei piccoli Comuni nel caos tra burocrazia e contenziosi | “Ho due funzionari | per aderire a un bando tralasciamo tutto il resto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Tempistiche serrate calate su uffici sottodimensionati”: ilper i, in particolare al Sud, non è solo il luccichio dei soldi dei finanziamenti (quando arrivano) ma anche un difficile gioco dell’oca. A dirlo sono i sindaci alle prese con forti carenze di personale: fare i progetti con scadenze ravvicinate e miriadi di indicatori in cui districarsi diventa difficilissimo, spesso impossibile. È il caso deidel Sannio: una provincia, quella di Benevento, che conta 260mila abitanti, 25mila in meno rispetto a 20 anni fa. E 15mila li ha persi in soli cinque anni: bimbi non ne nascono, i ragazzi se ne vanno. Ilqui è stato accolto anche come un’occasione per contrastare questa erosione demografica. I, tutti sotto i 15mila abitanti a parte il capoluogo ...