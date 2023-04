Pnrr, la Francia sta con l’Italia. Il ministro delle Finanze: “Va rivisto. Roma ha ragione” (Di giovedì 6 aprile 2023) La Francia fa asse con l’Italia sulla revisione del Pnrr in sede europea. L’apertura sulla battaglia che Roma sta conducendo a Bruxelles arriva dal ministro delle Finanze, Gabriel Attal, mentre si trova in Italia per un evento elettorale a sostegno della candidata di Macron, Deborah Abisror-De Lieme, nel seggio estero. La connotazione prettamente politica della visita non ha comunque impedito al ministro di sottolineare che le richieste italiane vanno «nella giusta direzione», una circostanza che sottolinea quanto la partita sia importante trasversalmente e, insieme, quanto siano strumentali e in fin dei conti lesive dell’interesse nazionale le polemiche della sinistra nostrana. Il ministro francese: “La richiesta di rivedere il ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 aprile 2023) Lafa asse consulla revisione delin sede europea. L’apertura sulla battaglia chesta conducendo a Bruxelles arriva dal, Gabriel Attal, mentre si trova in Italia per un evento elettorale a sostegno della candidata di Macron, Deborah Abisror-De Lieme, nel seggio estero. La connotazione prettamente politica della visita non ha comunque impedito aldi sottolineare che le richieste italiane vanno «nella giusta direzione», una circostanza che sottolinea quanto la partita sia importante trasversalmente e, insieme, quanto siano strumentali e in fin dei conti lesive dell’interesse nazionale le polemiche della sinistra nostrana. Ilfrancese: “La richiesta di rivedere il ...

