Pnrr: Az-Iv, 'Italia Sicura e altri 6 emendamenti approvati al Senato' (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "In Commissione bilancio del Senato sono stati approvati 7 emendamenti al Decreto Pnrr del Gruppo Azione-Italia Viva. Quello su Italia Sicura, a prima firma della capogruppo Raffaella Paita, dà un impulso importante al sistema di contrasto alle alluvioni e al dissesto idrogeologico. È un primo passo dal momento che non viene istituita, come richiesto, la Struttura di missione". Così l'ufficio stampa di Italia Viva. "Viene poi parificato il regime giuridico dei ricercatori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato e i professori, favorendo il passaggio dalla ricerca all'impresa. Sostanziale sì alle strutture residenziali universitarie beneficiate dal Pnrr, che ora possono pubblicizzarsi sui canali ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 6 aprile 2023) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - "In Commissione bilancio delsono statial Decretodel Gruppo Azione-Viva. Quello su, a prima firma della capogruppo Raffaella Paita, dà un impulso importante al sistema di contrasto alle alluvioni e al dissesto idrogeologico. È un primo passo dal momento che non viene istituita, come richiesto, la Struttura di missione". Così l'ufficio stampa diViva. "Viene poi parificato il regime giuridico dei ricercatori a tempo determinato con quelli a tempo indeterminato e i professori, favorendo il passaggio dalla ricerca all'impresa. Sostanziale sì alle strutture residenziali universitarie beneficiate dal, che ora possono pubblicizzarsi sui canali ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Il Governo è spaccato e con le sue incertezze sta mettendo a rischio il #PNRR, dopo aver già causato gravi ritardi… - fleinaudi : Il #Pnrr come metafora dell'Italia dei furbi: facciamo man bassa di fondi, ma non sappiamo spenderli. Scriveranno f… - heather_parisi : 'Not in my Backyard! Non c’è solo il biolaboratorio di Pesaro contro la costruzione del quale ci sarà una manifesta… - questcazzdianni : Presidente, l’Italia é rimasta a quando c’era lei…dopo il vuoto istituzionale… Draghi che, nonostante il suo presti… - NLiuck : RT @alanfriedmanit: L’Italia veramente non può permettersi di sprecare l’occasione del Pnrr. -