Plusvalenze Roma | Chiné attende le carte dei pm Possibili multe o penalizzazioni Messaggero

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 6 aprile 2023) “Terremoto sulla capitale. Ora anchee Lazio rischiano di finire a processo per le“. Lo scrive Il. La Procura Figc guidata dal’invio dellerelative all’inchiesta da parte delle Procure die Tivoli, che ieri hanno disposto le perquisizioni nelle sedi dei due clubni e in quello della Salernitana. Si valuta la violazione degli articoli 4 e 31, che disciplinano i principi di lealtà e le infrazioni. Saranno decisive le intercettazioni. Il quotidianono scrive: “Il Procuratore Figcla trasmissione delladalla giustizia ordinaria per far scattare l’indagine sportiva, ma stavolta vuole tutto in mano prima di ...