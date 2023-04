(Di giovedì 6 aprile 2023) " La S. S.è una casa di cristallo " . La società del presidente Lotito , dichiarandosi estranea ai, ha replicato con un comunicato in tarda serata all'avviso della procura di Tivoli. I ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Leandro81558204 : @FINOALL30254302 @DiegoDeLucaTwit No, non hai capito.. i pulcinella sostengono che la singola plusvalenza fittizia… - romaforever_it : Plusvalenze, le posizioni di Roma, Lazio e e Salernitana: 'Estranei ai fatti' - salvione : Plusvalenze, le posizioni di Roma, Lazio e e Salernitana: 'Estranei ai fatti' - Darionico23 : @giusmusa @Ninozzo63 @ZZiliani Quando vedrò indagate squadre tecnicamente fallite, che hanno fatto plusvalenze con… - nickmo30840597 : @selfcontrolfail @premudy @capuanogio Sul fatto che la FIGC ben sapendo dell’esistenza del problema abbia fatto fin… -

Ma parliamo di somme modestissime , ci sono...".... Claudio Lotito In Serie A si apre un nuovo caso. Stavolta, ad essere coinvolti, sono ... Sono soprattutto ledi Roma e Lazio ad essere complesse. Per i due club, scrive il Corriere ...... Spinazzola, Cristante, Kumbulla Lazio, Roma e Salernitana nel mirino per lelegate ... tra i quali la stessa società, sono a vario titolo e a seconda dellequelle di false ...

Plusvalenze Roma, sotto indagine "in particolare il periodo di Pallotta" Corriere dello Sport

Tutti i comunicati delle società coinvolte. I biancocelesti: «Noi casa di cristallo e pronti a collaborare», i giallorossi: «Auspichiamo piena chiarezza» ...Di nuovo protagoniste le plusvalenze nei bilanci delle società di calcio: cosa sta succedendo, dagli indagati alle operazioni incriminate ...