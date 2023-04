Plusvalenze fittizie, Roma e Lazio nei guai: indagati i vertici (Di giovedì 6 aprile 2023) Stavolta a scendere in campo sono le Procure di Roma e Tivoli con indagini su eventuali irregolarità nella compravendita dei giocatori di Roma, Lazio e Salernitana. Nel mirino, in particolare, operazioni sospette, costi dei calciatori gonfiati, irregolarità contabili. Plusvalenze, Roma e Lazio nei guai Le verifiche riguardano quattro stagioni calcistiche, dal 2017 a quella conclusasi nell’estate del 2021, e che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati dei vertici delle società: dal presidente della Lazio, Claudio Lotito, al presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin e l’ex patron della società James Pallotta. Con loro anche una decina di dirigenti. A dare l’accelerazione ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 aprile 2023) Stavolta a scendere in campo sono le Procure die Tivoli con indagini su eventuali irregolarità nella compravendita dei giocatori die Salernitana. Nel mirino, in particolare, operazioni sospette, costi dei calciatori gonfiati, irregolarità contabili.neiLe verifiche riguardano quattro stagioni calcistiche, dal 2017 a quella conclusasi nell’estate del 2021, e che hanno portato all’iscrizione nel registro deglideidelle società: dal presidente della, Claudio Lotito, al presidente e vicepresidente dellaDan e Ryan Friedkin e l’ex patron della società James Pallotta. Con loro anche una decina di dirigenti. A dare l’accelerazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BandaCasciavit : @MarcoBellinazzo I vantaggi economici non sarebbero relativi in quanto sistemare i bilanci con plusvalenze fittizie… - MarcoBellinazzo : Per punire l'abuso di plusvalenze fittizie occorre provare il dolo di due club nel gonfiare i valori da mettere a b… - sergentelaziale : @lulexstrina @sportface2016 Nono in realtà l ha già fatta la Juve sta cosa Falso in bilancio, plusvalenze fittizie… - infoitsport : Lazio e Roma come la Juve: i pm parlano di «plusvalenze fittizie» e «falso in bilancio» - giampabon : @FBiasin Inter Milan Juve Roma Lazio etc... Tutti hanno fatto compravendita di calciatori e plusvalenze fittizie. Ma di cosa parliamo? -