PlayStation 5 Pro e PlayStation Q Lite in un Mega Leak

(Di giovedì 6 aprile 2023) Le indiscrezioni su una nuova versione di5 non sono una novità, ma questa volta sembrano avere un fondamento concreto. Infatti, un recentesembra aver svelato la possibile uscita di5 Pro eQ-. Nuove console da SonySecondo le informazioni trapelate,5 Pro avrebbe prestazioni superiori rispetto alla console attuale, con una GPU migliorata e una maggiore quantità di RAM. Ci sarebbero inoltre alcune migliorie per la dissipazione del calore, che potrebbero risolvere alcuni problemi di surriscaldamento riscontrati dagli utenti. Ma la vera novità è rappresentata da...

Sony al lavoro su una nuova console portatile , con nome in codice 'Q Lite' , che sarebbe in fase di sviluppo e pronta ad arrivare sul mercato prima della versionedi5. Secondo le ...Q Lite in queste settimane si troverebbe in fase di test e controllo qualità , per poi approdare nel 2024 sul mercato internazionale giusto prima di PS5, ma dopo la5 con ......nei negozi e al contempo con la forte possibilità che Sony salti una generazione intermedia Ps5,...erano circolate voci su un possibile nuovo progetto di console portatile marchiata Sony,...

Quando esce PlayStation Q Lite Prima di PS5 PRO ma dopo PS5 Slim, per Tom Henderson Everyeye Videogiochi

Sarà la PlayStation 5 a dover occuparsi della riproduzione del gioco ... probabilmente, anche la PS5 Pro.PlayStation Q Lite è la nuova console portatile Sony Non proprio, ecco tutto quello che c'è da sapere su questo dispositivo. Tom Henderson ha svelato in anticipo quelli che sembrano essere i piani di ...