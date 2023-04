(Di giovedì 6 aprile 2023) Non si placano le polemiche dopo quanto successo su. Sulle frequenze di Radio Sportiva, Micheleha risposto alla richiesta di un tifoso dientrambe le squadre dalla competizione. SQUALIFICA ESEMPLARE – La rissa dicontinua a far parlare anche a due giorni di distanza. Questa la risposta di Michele– direttore di Radio Sportiva – a un tifoso che ha chiesto la squalifica dalla Coppa Italia di entrambe le squadre: «Mi sembra impossibiletutte e due le squadre. Non è regolamentare. È vero che queste scene sono diseducative, ma ogni tanto è sempre scoppiata qualche rissa in campo. Per una cosa del genere puoii singoli giocatori. Ma non puoi togliere da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Plastino: «Juventus-Inter, non si può squalificare le squadre!» - internewsit : Plastino: «Juventus-Inter, non si può squalificare le squadre!» - -

... con laa 39 punti, la Roma a 38, e la vittoria che vale due punti. La Juve è in 10 per l'... Gian Paolo Ormezzano e Michele. Viene chiesta anche una versione definitiva all'arbitro ...SINOSSI Il 10 maggio 1981 durante un- Roma, decisiva per lo scudetto, Maurizio "Ramon" ... Mario Iosa, Domenico Marocchino, Giorgio Martino, Gianpaolo Ormezzano, Michele, Cesare ...Michele, giornalista, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte, condotto da Gianluca Gifuni: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...

Plastino: «Juventus-Inter, non si può squalificare le squadre!» Inter-News.it

(Adnkronos) - Uno speciale sul celeberrimo gol di Turone. Stasera, dopo Malta-Italia valida per le qualificazioni a Euro 2024, alle 23.05 va in onda su RaiUno 'Er gol de Turone era bono', per la regia ...