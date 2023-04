“Più visualizzazioni di tutte le leghe di calcio messe assieme”. Così Pique ha reinventato il calcio (Di giovedì 6 aprile 2023) Ormai da mesi Pique è sulla bocca di tutti. Dopo il plateale divorzio con la super-star Shakira, lo spagnolo ha deciso di cogliere l’occasione per aumentare ancora di più la sua popolarità e indirizzarla nei suoi molti business. Molti amici lo descrivono come uno stakanovista nato. Mentre i suoi ex colleghi calciatori preferivano passare il tempo davanti alla playstation, lui – giovanissima stella del Barcellona – andava in ufficio a curare gli affari esterni al calcio. «Una delle prime cose che mi ha detto è stata che dopo aver finito l’allenamento – ha dichiarato Nicolas Julia, il fondatore della piattaforma sportiva digitale Sorare al New York Times – ad alcuni dei suoi compagni di squadra piaceva giocare ai videogiochi. Alcuni erano felici di uscire con le loro famiglie. Amava andare in ufficio e costruire qualcosa». Il quotidiano ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Ormai da mesiè sulla bocca di tutti. Dopo il plateale divorzio con la super-star Shakira, lo spagnolo ha deciso di cogliere l’occasione per aumentare ancora di più la sua popolarità e indirizzarla nei suoi molti business. Molti amici lo descrivono come uno stakanovista nato. Mentre i suoi ex colleghi calciatori preferivano passare il tempo davanti alla playstation, lui – giovanissima stella del Barcellona – andava in ufficio a curare gli affari esterni al. «Una delle prime cose che mi ha detto è stata che dopo aver finito l’allenamento – ha dichiarato Nicolas Julia, il fondatore della piattaforma sportiva digitale Sorare al New York Times – ad alcuni dei suoi compagni di squadra piaceva giocare ai videogiochi. Alcuni erano felici di uscire con le loro famiglie. Amava andare in ufficio e costruire qualcosa». Il quotidiano ...

