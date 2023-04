Pistoia | incidente stradale | muore motoclista 38enne nello scontro con un’auto a Quarrata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Incidente mortale in provincia di #Pistoia. La vittima era in moto. C'è stato lo scontro con un'auto - ginugiola : RT @infoitinterno: Pistoia: morto Riccardo Biagini, ex ciclista. Tragico incidente domestico - infoitinterno : Pistoia: morto Riccardo Biagini, ex ciclista. Tragico incidente domestico - muoversintoscan : ??In #A11 1 km di coda per incidente tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa #viabiliTOS - iltirreno : Tragico incidente domestico a Casalguidi nella sua abitazione. Lavorava come istruttore di spinning -

... 56 anni, ex ciclista dilettante, Morto a causa di undomestico. Biagini è deceduto sabato sera dopo essere caduto dalla terrazza di casa sua, a Casalguidi (). La procura ha disposto ......avanzate dal CTR dei Vigili del fuoco dopo che è stato rilevato come le curve di danno da... mentre per quanto concerne la demolizione dell'immobile ormai abbandonato in via, al pari ...Gli amici ciclisti di Niccolai hanno organizzato un'uscita per tornare insieme sul luogo dell'. L'omaggio del Velo Club Valenzatico e del Gruppo Ramini al 'compagno' di tante avventure sportive

Incidente, muore in moto a 38 anni nello scontro con un’auto LA NAZIONE

QUARRATA (PISTOIA) – Incidente mortale questa sera, 6 aprile 2023, intorno alle 19 a Quarrata, in località Catena. A perdere la vita un motociclista di 38 anni dopo essersi scontrato con un’auto. Le ...Quarrata (Pistoia), 6 aprile 2023 - Tragico incidente sulla via Statale Catena a Casini di Quarrata. Un'auto e una moto si sono scontrate. L'impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al ...