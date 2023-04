Le difficoltà organizzative e di tipo economico - osserva- hanno purtroppo limitato il ... "Noida oltre 154 anni lavoriamo per la salvaguardia della vista e da dieci anni lavoriamo per ...Il dottor, poi si rivolge direttamente al ministro della Salute: "è riconoscente al ministero e al ministro della Salute Orazio Schillaci, perché ha capito perfettamente il problema, ma ...Per vedere fatti vedere! Con questo slogan la Società Italiana di Oftalmologia () , presieduta dal Prof. Matteo, lancia in occasione della giornata per la prevenzione in oculistica, il 22 marzo, il Numero Verde800 189 441, ben sapendo come le malattie dell'...

Piovella (SOI): oculistica all'avanguardia, sfruttarla al meglio Tiscali Notizie

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...