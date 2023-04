Pioli sulle condizioni di Brahim Diaz (Di giovedì 6 aprile 2023) Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli. Domani alle 21:00, a San Siro, appuntamento contro la formazione toscana. Tra gli altri, Pioli ha parlato delle condizioni di Brahim Diaz, uscito per un problema fisico nel secondo tempo con il Napoli ma considerabile a disposizione già per la sfida di campionato con l’Empoli: “Brahim ha fatto un paio di allenamenti a parte, aveva accusato un fastidio a Napoli, ma è pronto per giocare. Non è un classico esterno, è un’arma a disposizione. E’ un giocatore che sta molto bene con caratteristiche particolari. Che giochi dentro o fuori, l’importante è che ci sia”. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 6 aprile 2023) Stefano, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli. Domani alle 21:00, a San Siro, appuntamento contro la formazione toscana. Tra gli altri,ha parlato delledi, uscito per un problema fisico nel secondo tempo con il Napoli ma considerabile a disposizione già per la sfida di campionato con l’Empoli: “ha fatto un paio di allenamenti a parte, aveva accusato un fastidio a Napoli, ma è pronto per giocare. Non è un classico esterno, è un’arma a disposizione. E’ un giocatore che sta molto bene con caratteristiche particolari. Che giochi dentro o fuori, l’importante è che ci sia”. Fantacalcio.it per Adnkronos L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

