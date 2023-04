Pioli “Giudizi ora solo parziali | bilanci alla fine”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 6 aprile 2023) CARNAGO (ITALPRESS) – “Continuo a ripetere che saranno due mesi decisivi per la nostra stagione, mancano ancora tante partite e ipossono essere”. Così il tecnico del Milan, Stefanovigilia del match casalingo di domani sera contro l’Empoli. “Abbiamo fatto una grande partita a Napoli, una vittoria che deve essere importante per farci giocare sempre a quei livelli, con la stessa attenzione, determinazione e qualità, dobbiamo continuare su questa strada e concentrarci sulla partita di domani per essere performanti contro una squadra che gioca lo stesso calcio da anni, schierandosi a rombo, è veloce, tecnica e sa stare in campo”, ha aggiunto l’allenatore rossonero che non vuole pensare troppo all’ultima partita vinta, ovvero quella del Maradona dove c’è sicuramente stato ...