(Di giovedì 6 aprile 2023) CARNAGO (ITALPRESS) – “Continuo a ripetere che saranno due mesi decisivi per la nostra stagione, mancano ancora tante partite e ipossono essere”. Così il tecnico del Milan, Stefanovigilia del match casalingo di domani sera contro l'Empoli. “Abbiamo fatto una grande partita a Napoli, una vittoria che deve essere importante per farci giocare sempre a quei livelli, con la stessa attenzione, determinazione e qualità, dobbiamo continuare su questa strada e concentrarci sulla partita di domani per essere performanti contro una squadra che gioca lo stesso calcio da anni, schierandosi a rombo, è veloce, tecnica e sa stare in campo”, ha aggiunto l'allenatore rossonero che non vuole pensare troppo all'ultima partita vinta, ovvero quella del Maradona dove c'è sicuramente stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nestquotidiano : Pioli “Giudizi ora solo parziali, bilanci alla fine” - deonagoat2 : RT @MilanNewsit: Aumentano i rimpianti Scudetto dopo Napoli? Pioli: 'I giudizi si fanno dopo il 4 giugno, spero dopo il 10...' https://t.co… - MasterblogBo : CARNAGO (ITALPRESS) – “Continuo a ripetere che saranno due mesi decisivi per la nostra stagione, mancano ancora tan… - MilanNewsit : Aumentano i rimpianti Scudetto dopo Napoli? Pioli: 'I giudizi si fanno dopo il 4 giugno, spero dopo il 10...' - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pioli “Giudizi ora solo parziali, bilanci alla fine” - -

I rossoneri ospitano a San Siro l'Empoli (venerdì 7 aprile, ore 21), il tecnico Stefano... Isi fanno alla fine, a fine campionato e spero oltre per la Champions. Dobbiamo fare bene ...... ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro l'Empoli Stefano, ... Isi fanno alla fine, a fine ...Stefanoin conferenza stampa in vista della partita di domani, valevole per la ventinovesima ... Isono parziali, bisogna stare sul pezzo. La vittoria importante deve essere importante per ...

Pioli "Giudizi ora solo parziali, bilanci alla fine" Agenzia di stampa ... Italpress

CARNAGO (ITALPRESS) – “Continuo a ripetere che saranno due mesi decisivi per la nostra stagione, mancano ancora tante partite e i giudizi possono essere solo parziali”. Così il tecnico del Milan, ...Stefano Pioli presenta la sfida contro l’Empoli di domani ... Sui cambiamenti di mentalità: “I giocatori sanno che saranno due mesi decisivi. I giocatori lo sanno, giudizi troppo parziali. Mancano ...