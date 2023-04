Pioli: «Dobbiamo rimanere concentrati sulla partita di domani» (Di giovedì 6 aprile 2023) Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Milan contro l’Empoli, alle 20.45 di domani a San Siro. L’allenatore dei rossoneri è partito dalla tensione della squadra, che vuole confermare la prestazione di Napoli «Determinante rimanere in tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità. Dobbiamo essere umili: il campion»ato è importante per noi e Dobbiamo approfittare di questo turno casalingo». Sul ricovero di Berlusconi in terapia intensiva «Siamo tutti preoccupati, ma non abbiamo notizie così precise chiaramente». Pioli e la concentrazione sulla partita di domani senza farsi distrarre dalla sfida di Champions contro il ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 aprile 2023) Stefanoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida del Milan contro l’Empoli, alle 20.45 dia San Siro. L’allenatore dei rossoneri è partito dalla tensione della squadra, che vuole confermare la prestazione di Napoli «Determinantein tensione: le partite si vincono prima con gli atteggiamenti, la determinazione e poi con la qualità.essere umili: il campion»ato è importante per noi eapprofittare di questo turno casalingo». Sul ricovero di Berlusconi in terapia intensiva «Siamo tutti preoccupati, ma non abbiamo notizie così precise chiaramente».e la concentrazionedisenza farsi distrarre dalla sfida di Champions contro il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioPillole : #Milan, #Pioli: 'Dobbiamo restare umili e rimanere sul pezzo. Non penso al #Napoli'. #MilanEmpoli. - AndreaPropato : #Pioli: “L'Empoli e Baldanzi? L'Empoli gioca da tanti anni un certo tipo di calcio. Sono veloci, rapidi, tecnici. C… - AloBrasil1974 : 'Dobbiamo affrontare da qui a fine stagione ogni partita come se fosse da dentro o fuori' (Stefano Pioli) - ReadyPlayer1___ : RT @MilanPress_it: ???#Pioli : 'Domani ci sarà intensità? L'abbiamo preparata così, le 10 partite rimaste dobbiamo affontarle come se fosser… - MilanPress_it : ???#Pioli : 'Domani ci sarà intensità? L'abbiamo preparata così, le 10 partite rimaste dobbiamo affontarle come se f… -