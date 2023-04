(Di giovedì 6 aprile 2023) Risveglio rigido nella giornata di giovedì 6 aprile, con minime che anche in pianura, soprattutto al Centro Nord, si sono portate prossime o leggermente al di sotto dello zero con moderate gelate o brinate. La causa è da ricercarsi nell’afflusso di aria gelida, che complice anche il raffreddamento notturno incentivato anche dall’attenuazione della ventilazione, ha

Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi, neve sui rilievi alpini oltre. Al pomeriggio sulla Toscana, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. Tempo in peggioramento tra la serata e la notte con acquazzoni sparsi e neve in Appennino. Temperature stabili, comprese su Roma tra 5°C e 18°C. Tendenza meteo per Roma.

Piogge in arrivo venerdì, instabilità nel weekend di Pasqua Rete Meteo Amatori

Le condizioni meteo peggioreranno per l'arrivo di una nuova perturbazione, che lascerà l'atmosfera instabile fino a Pasquetta: le previsioni ...Quadro meteorologico in rapido peggioramento per l'arrivo di una nuova perturbazione che colpirà diverse regioni lungo la Penisola. Il tempo in Italia si presenterà quindi variabile tra sole e piogge ...